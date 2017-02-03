Более 100 тыс. виз в США были аннулированы после указа Трампа

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Более 100 тысяч американских виз были аннулированы после иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, который ограничивает въезд в страну для граждан семи государств.

Как передает Report, об этом сообщила газета Washington Post.

По ее информации, эта цифра прозвучала во время слушания в суде штата Вирджиния по делу о двух братьях из Йемена, которым было отказано во въезде на американскую территорию после прибытия в международный аэропорт Даллеса (штат Вирджиния) в субботу. Они были вынуждены вернуться в Эфиопию. Прокурор не смог уточнить, скольким еще прибывающим в тот же аэропорт было отказано во въезде в США.