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    Более 100 тыс. виз в США были аннулированы после указа Трампа

    Согласно указу, на 120 дней приостановлена программа размещения в США беженцев

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Более 100 тысяч американских виз были аннулированы после иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, который ограничивает въезд в страну для граждан семи государств.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Washington Post.

    По ее информации, эта цифра прозвучала во время слушания в суде штата Вирджиния по делу о двух братьях из Йемена, которым было отказано во въезде на американскую территорию после прибытия в международный аэропорт Даллеса (штат Вирджиния) в субботу. Они были вынуждены вернуться в Эфиопию. Прокурор не смог уточнить, скольким еще прибывающим в тот же аэропорт было отказано во въезде в США.

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