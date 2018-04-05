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    Более 100 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды на востоке Канады

    Информации о пострадавших пока не поступало

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Свыше 100 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за сильного ветра в провинции Онтарио.

    Как передает Report , об этом в среду сообщил телеканал CBC.

    От непогоды, которая стала причиной обрыва линий электропередачи, пострадали в основном жители южной части региона, в том числе городов Торонто и Оттавы, где без света находятся порядка 20 тыс. потребителей.

    В настоящее время аварийные бригады работают над восстановлением подачи энергоснабжения в пострадавшие районы, но о сроках завершения работ не сообщается.

    В некоторых местах непогода сопровождается снегом с дождем, в связи с чем выросло число дорожно-транспортных происшествий. Так, в районе города Барри на скоростном шоссе столкнулись порядка 50 автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало.

    По данным Национального метеобюро, в Онтарио скорость ветра достигает 90 км/ч (25 м/с).

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