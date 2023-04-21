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Более 100 тыс. человек подали в суд на австралийского провайдера из-за кражи личных данных

Более 100 тыс. человек подали в суд на австралийского провайдера из-за кражи личных данных Более 100 тыс. клиентов одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Австралии Optus будут судиться с ней из-за масштабной кражи личных данных, произошедшей в сентябре 2022 года.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 12:13
Более 100 тыс. человек подали в суд на австралийского провайдера из-за кражи личных данных

Более 100 тыс. клиентов одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Австралии Optus будут судиться с ней из-за масштабной кражи личных данных, произошедшей в сентябре 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили в юридической компании Slater and Gordon, подавшей коллективный иск в федеральный суд страны.

"Мы обратились в Федеральный суд Австралии с коллективным иском против Optus, действуя от имени клиентов, чья личная информация была похищена в результате взлома баз данных Optus в сентябре 2022 года", - сообщили ТАСС в Slater and Gordon, отметив, что к иску уже присоединились более 100 тыс. клиентов телекоммуникационной компании, и подчеркнув, что сбор данных о пострадавших в результате инцидента все еще продолжается.

Юристы сообщили, что исковые требования построены на том факте, что компания "не предприняла разумных и необходимых шагов для защиты личной информации своих нынешних и бывших клиентов". "По сути Optus нарушил свой контракт с клиентами, не выполнив обязанности по защите данных и требования австралийского законодательства о защите прав потребителей", - указали в Slater and Gordon.

В Optus сообщили, что им известно о подготовке коллективного иска и выразили готовность "активно способствовать разбирательству".

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