Более 100 школьниц отравились токсичными газами в Афганистане

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Более 100 девочек были госпитализированы после отравления токсичными газами в одной из школ в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению представителей властей, 124 девочки были доставлены в госпиталь из школы в районе Инджил провинции Герат. Большинство из них были выписаны в этот же день.

Губернатор района обвинил в организации отравления школьников "врагов государства", выступающих против получения детьми образования. В настоящий момент полиция ведет расследование происшествия.