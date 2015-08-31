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    Более 100 школьниц отравились токсичными газами в Афганистане

    Губернатор района обвинил в организации отравления школьников врагов государства, выступающих против получения детьми образования

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Более 100 девочек были госпитализированы после отравления токсичными газами в одной из школ в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По сообщению представителей властей, 124 девочки были доставлены в госпиталь из школы в районе Инджил провинции Герат. Большинство из них были выписаны в этот же день.

    Губернатор района обвинил в организации отравления школьников "врагов государства", выступающих против получения детьми образования. В настоящий момент полиция ведет расследование происшествия.

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