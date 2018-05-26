Более 100 палестинцев ранены в стычках с израильскими войсками

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Протесты под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются два месяца.

Как передает Report, израильские военные заявляют, что акции на границе сектора Газа собрали в пятницу свыше 1,5 тысяч палестинцев, которые жгли покрышки и бросали камни.

По подсчётам палестинских медиков, с 30 марта, даты начала протестов, погибли 115 жителей анклава, 13 тысяч пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжёлом состоянии.