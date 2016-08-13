​Более 100 мирных жителей погибли в августе в результате обстрелов Алеппо

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Свыше 100 мирных жителей погибли и 700 получили ранения с начала августа в результате интенсивных обстрелов Алеппо, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные власти отмечают, что более половины погибших - женщины и дети.

В больницах города остаются сотни тяжело раненых людей, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.

Наибольшим разрушениям подвергся район Аль-Хамадания, расположенный на юге города. Боевики, захватив часть зданий артиллерийского училища, начали обстреливать жилые кварталы южного Алеппо. 10 августа начиненный поражающими элементами газовый баллон попал в пассажирский автобус, ещё несколько снарядов упало на небольшой рынок. В результате погибли 14 человек, около 50 пострадали.

Патологоанатом больницы университета Алеппо Хашим рассказал журналистам, что в августе боевики взяли на вооружение тактику "выжженной земли", используя свое самое мощное оружие против мирных жителей. "Я видел ямы глубиной до пяти метров, оставленные разрывами снарядов. Эти снаряды способны сразу разрушить целый дом. В мой дом тоже попал снаряд", - говорит он.

Жительница района Аль-Хадами Наджуа Катви свидетельствует, что террористы обстреливают город артиллерийскими снарядами, газовыми баллонами и самодельными ракетами. "Один из снарядов попал в эту лавку. Владельцу оторвало ноги. Осколки попали на балкон моего дома, я едва успела спрятать своих детей", - говорит она.