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    Более 100 членов оппозиции в Сирии сложили оружие и были амнистированы

    Члены Сирийской свободной армии смогли вернуться к своим семьям

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Более 100 членов оппозиции "Сирийская свободная армия", действовавших на севере Сирии, прекратили вооруженную борьбу и были амнистированы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

    "Сто двадцать членов вооруженной оппозиции "Сирийская свободная армия", действовавших в северных районах Сирии, прекратили вооруженную борьбу, были амнистированы комиссией провинции Алеппо и возвратились к своим семьям", - сказали в Центре.

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