Более 100 человек убиты в Судане во время столкновений в лагерях для перемещенных лиц

Более 100 человек убиты в штате Северный Дарфур в Судане в результате столкновений внутри и вокруг лагерей для перемещенных лиц.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"В результате ожесточенных столкновений в лагерях для перемещенных лиц в Северном Дарфуре и вокруг погибли более 100 человек", - отметил он, обратив внимание также на поступающие "шокирующие сообщения об ужасающем сексуальном насилии в отношении женщин и девочек".
"Ситуация усугубится, если стороны конфликта не согласятся прекратить войну, которая разрушает Судан", - резюмировал Гранди.
Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По последним данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли 958 мирных жителей.