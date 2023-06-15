Более 100 человек убиты в Судане во время столкновений в лагерях для перемещенных лиц

Более 100 человек убиты в Судане во время столкновений в лагерях для перемещенных лиц

Более 100 человек убиты в штате Северный Дарфур в Судане в результате столкновений внутри и вокруг лагерей для перемещенных лиц.

https://static.report.az/photo/80c1e481-802f-3012-862a-3bd84a229217.jpeg https://static.report.az/photo/80c1e481-802f-3012-862a-3bd84a229217.jpeg