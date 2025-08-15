О нас

Более 100 человек пострадали в результате тайфуна на юге Тайваня

Более 100 человек пострадали в результате тайфуна на юге Тайваня Более 100 человек пострадали в результате тайфуна «Подул» на Тайване, один человек пропал.
Другие страны
15 августа 2025 г. 00:51
Более 100 человек пострадали в результате тайфуна на юге Тайваня

Более 100 человек пострадали в результате тайфуна «Подул» на Тайване, один человек пропал.

Как передает Report, об этом 14 августа сообщили в газете Taiwan News.

"Продолжаются поиски мужчины, которого унесло в Тайваньский пролив во время ловли рыбы в Цзяи во время тайфуна. Линь был единственным пропавшим без вести во время шторма, более 100 человек получили ранения", — говорится в материале.

По данным издания, во время тайфуна мужчина по фамилии Линь был унесен волной в море, его поиски продолжаются.

Накануне сообщалось, что на юго-восточное побережье Тайваня обрушился тайфун "Подул". По данным агентства Reuters, стихия принесла с собой сильный ветер со скоростью 191 км/ч (53 м/с). Местные власти заявили, что из-за приближения тайфуна были эвакуированы более 5,5 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tayvanda “Podul” qasırğası 100-dən çox insanın xəsarət almasına səbəb olub

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi