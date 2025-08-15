Более 100 человек пострадали в результате тайфуна на юге Тайваня

Более 100 человек пострадали в результате тайфуна «Подул» на Тайване, один человек пропал.

Как передает Report, об этом 14 августа сообщили в газете Taiwan News .

"Продолжаются поиски мужчины, которого унесло в Тайваньский пролив во время ловли рыбы в Цзяи во время тайфуна. Линь был единственным пропавшим без вести во время шторма, более 100 человек получили ранения", — говорится в материале.

По данным издания, во время тайфуна мужчина по фамилии Линь был унесен волной в море, его поиски продолжаются.

Накануне сообщалось, что на юго-восточное побережье Тайваня обрушился тайфун "Подул". По данным агентства Reuters, стихия принесла с собой сильный ветер со скоростью 191 км/ч (53 м/с). Местные власти заявили, что из-за приближения тайфуна были эвакуированы более 5,5 тыс. человек.