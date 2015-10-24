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    Более 100 человек пострадали в результате взрывов в мечети в Бангладеш

    Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Более 100 человек получили ранения, 12-летний мальчик погиб в результате взрывов, прогремевших в субботу утром в шиитской мечети в столице Бангладеш городе Дакка, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление местной полиции.

    По данным агентства, неизвестные бросили самодельные бомбы в мечеть Хуссани Далан в то время, когда тысячи прихожан собрались внутри для празднования Дня Ашура.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил начальник полиции Азиз Ахмед.

    Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

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