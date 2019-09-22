Более 100 человек пострадали при землетрясении в Албании

Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек. Об этом, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал издания Albanian Daily News.

Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным медиков всего за медпомощью обратились 105 человек. Подавляющее большинство из них отпущены домой.

Сообщалось, что здания в Тиране тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, особенно сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес.