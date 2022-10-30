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В Индии при обрушении моста погибли 40 человек

В Индии при обрушении моста погибли 40 человек Более 100 человек оказались под водой при обрушении вантового моста в индийском западном штате Гуджарат. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV. Мост рухнул, когда на нем находились около 500 человек.
Другие страны
30 октября 2022 г. 19:38
В Индии при обрушении моста погибли 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли при обрушении вантового моста в западном индийском штате Гуджарат. Мост рухнул, когда на нем находились около 500 человек. Более 100 человек оказались под водой. На месте ЧП работают спасатели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Трагедия произошла на мосту Морби на реке Маччху. Он был построен еще 140 лет назад, несколько лет был на реконструкции и открылся для посетителей всего четыре дня назад. Премьер-министр Нарендра Моди держит на контроле спасательную операцию, к которой присоединились местные жители.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda körpünün uçması nəticəsində azı 40 nəfər ölüb

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