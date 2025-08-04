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Более 10 тыс. европейских отелей требуют от Booking возмещения убытков

Более 10 тыс. европейских отелей требуют от Booking возмещения убытков Более 10 тыс. европейских отелей присоединяются к коллективному иску против компании Booking.com с целью получить компенсацию за убытки, причиненные так называемыми "условиями наилучшей цены", которые использовал ресурс.
Другие страны
4 августа 2025 г. 10:54
Более 10 тыс. европейских отелей требуют от Booking возмещения убытков

Более 10 тыс. европейских отелей присоединяются к коллективному иску против компании Booking.com с целью получить компенсацию за убытки, причиненные так называемыми "условиями наилучшей цены", которые использовал ресурс.

Как передает Report, об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Этими условиями Booking.com требовал, чтобы отели не предлагали номера дешевле на собственных сайтах.

По данным Bild, Booking взимает со своих немецких партнеров-отелей комиссию в размере не менее 12%. В популярных регионах она еще выше.

Например, если турист платит 100 евро за номер на Booking.com, отель получает только около 83-87 евро.

Чтобы отельер не мог предлагать номер на своем собственном сайте за 90 евро, портал ввел условие о наилучшей цене: его нарушение могло привести к тому, что Booking.com перестал бы предлагать отели.

Отели ссылаются на решение Европейского суда от 19 сентября 2024 года, в котором, по сути, отмечается, что положение о лучшей цене является незаконным.

Суд признал, что такие платформы, как Booking.com, могут работать без этих правил. Booking.com отменил эти условия в Европе после вступления в силу Закона Европейского Союза о цифровых рынках 2024 года.

"Европейские отельеры уже давно страдают от несправедливых условий и чрезмерных расходов. Пришло время объединиться и требовать компенсации", – заявил Александрос Василикос, президент ассоциации гостиничного бизнеса HOTREC.

Целью коллективного иска является обеспечение компенсации за ущерб, нанесенный в период с 2004 по 2024 год.

Иск, который поддерживается HOTREC и более 30 национальными ассоциациями отелей, будет рассмотрен голландским судом и координирован Hotel Claims Alliance.

Несмотря на критику, Booking.com важен для многих отелей, поскольку позволяет им охватить большую клиентскую базу.

Согласно исследованию, в 2023 году Booking Holdings занимала 71% рынка в Европе, тогда как доля прямых бронирований значительно уменьшилась за последние годы.

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