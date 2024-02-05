Более 10 тыс. домов остались без света в столичном регионе Японии из-за снегопада

Более 10 тыс. домов лишились доступа к электричеству в Японии из-за снегопада, который охватил столичный регион.

Более 10 тыс. домов лишились доступа к электричеству в Японии из-за снегопада, который охватил столичный регион.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что соответствующие проблемы зафиксированы в Токио, а также в соседних префектурах Тиба, Канагава и Яманаси. Местные власти приступили к проведению восстановительных работ.

Из-за различных травм, полученных во время снегопада, в Токио госпитализированы около 40 человек в возрасте от 4 до 92 лет.

Напомним, что по меньшей мере 100 рейсов были отменены в токийских аэропортах Нарита и Ханэда из-за снегопада в центральном столичном регионе.