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Более 10 тыс. домов остались без света в столичном регионе Японии из-за снегопада

Более 10 тыс. домов остались без света в столичном регионе Японии из-за снегопада Более 10 тыс. домов лишились доступа к электричеству в Японии из-за снегопада, который охватил столичный регион.
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5 февраля 2024 г. 19:40
Более 10 тыс. домов остались без света в столичном регионе Японии из-за снегопада

Более 10 тыс. домов лишились доступа к электричеству в Японии из-за снегопада, который охватил столичный регион.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующие проблемы зафиксированы в Токио, а также в соседних префектурах Тиба, Канагава и Яманаси. Местные власти приступили к проведению восстановительных работ.

Из-за различных травм, полученных во время снегопада, в Токио госпитализированы около 40 человек в возрасте от 4 до 92 лет.

Напомним, что по меньшей мере 100 рейсов были отменены в токийских аэропортах Нарита и Ханэда из-за снегопада в центральном столичном регионе.

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