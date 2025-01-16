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Более 10 стран запретили поставки животных из Германии из-за вспышки ящура

Более 10 стран запретили поставки животных из Германии из-за вспышки ящура Более 10 стран запретили поставки животных, восприимчивых к ящуру, и продукции животноводства из Германии в связи со вспышкой этого заболевания на ферме на окраине Берлина.
Другие страны
16 января 2025 г. 20:21
Более 10 стран запретили поставки животных из Германии из-за вспышки ящура

Более 10 стран запретили поставки животных, восприимчивых к ящуру, и продукции животноводства из Германии в связи со вспышкой этого заболевания на ферме на окраине Берлина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Россельхознадзор.

"С момента публикации официальной информации о вспышке ящура на портале Всемирной организации здравоохранения животных торговые ограничения введены со стороны Австралии, Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Мексики, Намибии, России, Уругвая и Южной Кореи. Внутри Евросоюза контроль ужесточен Бельгией, Ирландией, Нидерландами и Польшей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале 2025 года вспышка ящура была зафиксирована в стаде буйволов на ферме в федеральной земле Бранденбург. Это первый случай вспышки этого высокозаразного вирусного заболевания в ФРГ за последние почти 40 лет.

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