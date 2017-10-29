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    Более 10 полицейских стали жертвами атаки боевиков в Афганистане

    Подробности инцидента не приводятся

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 сотрудников полиции погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Pajhwok на своей официальной странице в Twitter.

    Подробности инцидента не приводятся.

    В последнее время наблюдается активизация "Талибана" в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване.

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