Более 10 полицейских стали жертвами атаки боевиков в Афганистане

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 сотрудников полиции погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Pajhwok на своей официальной странице в Twitter.

Подробности инцидента не приводятся.

В последнее время наблюдается активизация "Талибана" в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване.