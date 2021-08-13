Более 10% переболевших британцев заразились коронавирусом в больнице

Британские ученые обнаружили, что каждый десятый британец, заразившийся COVID-19 во время первой волны мировой пандемии, заполучил коронавирус уже после того, как попал в больницу.

Британские ученые обнаружили, что каждый десятый британец, заразившийся COVID-19 во время первой волны мировой пандемии, заполучил коронавирус уже после того, как попал в больницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Ланкастерского университета.

"По нашим оценкам, от 5,6 до 11,8 тыс. пациентов британских больниц заполучили COVID-19 в то время, когда они проходили лечение в больницах. К сожалению, это консервативная оценка, так как наши расчеты не включают в себя пациентов, которые были выписаны из больницы до того, как у них был обнаружен коронавирус", - пишут исследователи.

Коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой респираторную инфекцию, которая особенно активно распространяется в стесненных помещениях и в местах скопления людей. Как показал анализ последствий первой вспышки COVID-19 в китайском Ухане, значительная часть работников местных больниц, а также их пациентов заразилась коронавирусом после поступления первых его носителей в эти госпитали.

Группа британских эпидемиологов под руководством Джонатана Рида, научного сотрудника Ланкастерского университета (Великобритания), обнаружила свидетельства того, что нечто похожее произошло в больницах Великобритании во время первой волны мировой пандемии COVID-19. Ученые пришли к такому выводу при анализе историй болезней носителей SARS-CoV-2, попавших в британские клиники до августа 2020 года.