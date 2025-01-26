Более 10 миротворцев и солдат погибло в боях с повстанцами на востоке Конго

В ходе боев с повстанцами M23 на востоке Конго погибло по меньшей мере 13 миротворцев и иностранных солдат.

В ходе боев с повстанцами M23 на востоке Конго погибло по меньшей мере 13 миротворцев и иностранных солдат.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Associated Press.

"За последние недели движение M23 добилось значительных территориальных успехов, окружив восточный город Гома с населением около 2 млн человек, являющийся региональным центром безопасности и гуманитарной деятельности", - отметило агентство.

Указывается, что Совет Безопасности ООН на основании запроса Конго перенесло экстренное заседание по эскалации насилия на утро воскресенья (11:00 по бакинскому времени), заседание изначально было запланировано на понедельник.

Ранее в армии Конго заявили, что отразили наступление М23 на Гому с помощью союзных сил, включая войска ООН и солдат Миссии Сообщества по развитию Юга Африки, также известной как SAMIDRC.

Эксперты Конго, США и ООН обвиняют Руанду в поддержке движения М23, которое в основном состоит из этнических тутси, отделившихся от конголезской армии более десяти лет назад.