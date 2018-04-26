Более 10 детей погибли в Индии при столкновении школьного автобуса с поездом

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 школьников погибли при столкновении школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде в Индии.

Как передает Report, об этом сообщает RT со ссылкой на The Times of India.

Как сообщается, в результате инцидента ещё восемь человек пострадали.

По данным издания, в момент столкновения водитель автобуса с детьми попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, когда столкнулся с поездом, шедшим на полном ходу.