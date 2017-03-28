Более 15 человек пострадали в ДТП на севере Италии

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Шестнадцать туристов пострадали в результате столкновения автобуса и автовоза в центральной итальянской области Эмилия-Романья.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании Autostrade per'Italia, управляющей сетью платных дорог на Апеннинах.

По сообщению местных СМИ, в аварии пострадали граждане ФРГ.

ДТП произошло в окрестностях Болоньи. Предположительным виновником аварии стал водитель автовоза, допустивший столкновение с автобусом, в котором находилось более 40 человек.

16 туристов были госпитализированы в ближайшие больницы, состояние трех из них оценивается как средней тяжести. Остальных пассажиров доставили в сервисную зону для оказания помощи и ожидания подменного транспорта.

Участок автострады был закрыт, пробка в районе происшествия растянулась на несколько километров.