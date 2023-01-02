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Более 10 человек погибли в результате беспорядков в тюрьме на севере Мексики

Более 10 человек погибли в результате беспорядков в тюрьме на севере Мексики Беспорядки произошли в воскресенье в тюрьме № 3 в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа на севере Мексики.
Другие страны
2 января 2023 г. 01:03
Более 10 человек погибли в результате беспорядков в тюрьме на севере Мексики

Беспорядки произошли в воскресенье в тюрьме № 3 в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа на севере Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Universal.

По ее сведениям, погибли 10 охранников и четверо заключенных.

"Говорят о 10 погибших охранниках и четырех заключенных, однако официальную информацию обнародует прокуратура позднее, - сказал глава муниципальной администрации Крус Перес. - Как вам известно, муниципальные власти не отвечают за исправительное учреждение".

Согласно информации, пока не получившей официального подтверждения, свыше 20 осужденных смогли сбежать, ведется их поиск.

Прокуратура региона в обнародованном заявлении не привела никаких данных о погибших и пострадавших, однако отметила, что ситуацию в тюрьме к настоящему времени удалось взять под контроль, а представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada həbsxanada iğtişaş baş verib, ölənlər var

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