Более 10 человек погибли в Йемене в результате авиаудара аравийской коалиции

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 мирных жителей стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в йеменской провинции Эль-Джауф.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило SABA.

По его информации, среди жертв восемь детей и три женщины. Бомба попала в жилой дом в местечке Эль-Маслюб.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.