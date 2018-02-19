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    Более 10 человек погибли из-за снегопадов в японской префектуре Фукуи

    Последний инцидент зафиксирован вечером 18 февраля

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Более 10 человек погибли в результате мощных снегопадов, которые обрушились на японскую префектуру Фукуи в феврале.

    Как передает Report со ссылкой на портал Iz.ru, об этом сообщает общественное телевидение Японии NHK.

    Последний инцидент зафиксирован вечером 18 февраля. Сообщается, что 79-летний мужчина погиб в результате падения с крыши собственного дома при попытке очистить ее от снега.

    Еще один человек в этом месяц погиб в результате отравления выхлопными газами. Глушитель его собственного автомобиля был забит снегом, что и привело к трагедии.

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