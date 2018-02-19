Более 10 человек погибли из-за снегопадов в японской префектуре Фукуи

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Более 10 человек погибли в результате мощных снегопадов, которые обрушились на японскую префектуру Фукуи в феврале.

Как передает Report со ссылкой на портал Iz.ru, об этом сообщает общественное телевидение Японии NHK.

Последний инцидент зафиксирован вечером 18 февраля. Сообщается, что 79-летний мужчина погиб в результате падения с крыши собственного дома при попытке очистить ее от снега.

Еще один человек в этом месяц погиб в результате отравления выхлопными газами. Глушитель его собственного автомобиля был забит снегом, что и привело к трагедии.