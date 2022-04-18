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Более 1 тыс. врачей из Германии намерены поехать в Украину

Более 1 тыс. врачей из Германии намерены поехать в Украину Свыше 1,1 тыс. медиков из Германии зарегистрировались на онлайн-портале Федеральной медицинской ассоциации, чтобы отправиться в Украину и в близлежащие страны для оказания помощи больным и раненым. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил п
Другие страны
18 апреля 2022 г. 09:17
Более 1 тыс. врачей из Германии намерены поехать в Украину

Свыше 1,1 тыс. медиков из Германии зарегистрировались на онлайн-портале Федеральной медицинской ассоциации, чтобы отправиться в Украину и в близлежащие страны для оказания помощи больным и раненым. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент объединения Клаус Райнхардт.

"Цифры показывают, насколько велика солидарность врачей с народом Украины. Ведь работа там может быть опасной для жизни", - отметил он. При этом Райнхардт добавил, что Федеральная медицинская ассоциация Германии в настоящее время ведет переговоры с министерством иностранных дел, Минздравом и посольствами Украины и соседних государств о том, как наиболее оптимально можно разместить медиков.

В связи с этим он подчеркнул, что врачам, работающим на украинской территории, должна быть гарантирована безопасность. Запросов со стороны соседних стран, по словам главы ассоциации, пока не поступало. "Однако мы готовы. Как только правительство сообщит о необходимости международных гуманитарных миссий, мы сможем найти достаточное количество врачей", - заключил Райнхардт.

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Версия на английском языке Over 1,000 doctors from Germany intend to travel to Ukraine

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