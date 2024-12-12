Более 1 млн сирийцев стали вынужденными переселенцами после эскалации

Более одного миллиона сирийцев были вынуждены покинуть места проживания после роста напряженности в Сирии в конце ноября 2024 года.

Более одного миллиона сирийцев были вынуждены покинуть места проживания после роста напряженности в Сирии в конце ноября 2024 года.

Как передает Report, это следует из отчета Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Более 1 миллиона сирийцев стали вынужденными переселенцами после эскалации боевых действий в конце прошлого месяца. Многие семьи были перемещены несколько раз. В условиях огромных трудностей УВКПЧ ООН работает с партнерами над предоставлением жилья и других критически важных услуг нуждающимся людям", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.