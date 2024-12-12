О нас

Более 1 млн сирийцев стали вынужденными переселенцами после эскалации

Более 1 млн сирийцев стали вынужденными переселенцами после эскалации Более одного миллиона сирийцев были вынуждены покинуть места проживания после роста напряженности в Сирии в конце ноября 2024 года.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 00:16
Более 1 млн сирийцев стали вынужденными переселенцами после эскалации

Более одного миллиона сирийцев были вынуждены покинуть места проживания после роста напряженности в Сирии в конце ноября 2024 года.

Как передает Report, это следует из отчета Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Более 1 миллиона сирийцев стали вынужденными переселенцами после эскалации боевых действий в конце прошлого месяца. Многие семьи были перемещены несколько раз. В условиях огромных трудностей УВКПЧ ООН работает с партнерами над предоставлением жилья и других критически важных услуг нуждающимся людям", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ
Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ
10 декабря 2024 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi