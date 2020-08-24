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Более 1 млн доминиканцев остались без электричества из-за шторма Laura

Более 1 млн доминиканцев остались без электричества из-за шторма Laura Тропический шторм Laura, прошедший в ночь с 22 на 23 августа над территорией Доминиканской Республики, оставил без электроснабжения районы, в которых проживает около 1,1 млн человек.
Другие страны
24 августа 2020 г. 05:41
Более 1 млн доминиканцев остались без электричества из-за шторма Laura

Тропический шторм Laura, прошедший в ночь с 22 на 23 августа над территорией Доминиканской Республики, оставил без электроснабжения районы, в которых проживает около 1,1 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает местная газета El Nacional.

На данный момент специалисты восстанавливают подачу энергии. Издание отмечает, что власти подтвердили гибель как минимум двух человек в результате вызванного ливнями обрушения дома в окрестностях столицы страны - города Санто-Доминго.

Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма Laura достигает 23 м/с. На данный момент он движется в направлении Кубы.

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