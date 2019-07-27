 Наверх

Более 1,3 тысячи сирийцев и иракцев погибли от ударов коалиции с 2014 года

Более 1,3 тысячи сирийцев и иракцев погибли от ударов коалиции с 2014 года

В результате ударов международной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке погибли более 1,3 тыс. гражданского населения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении альянса.

Согласно представленным данным, силы коалиции нанесли 34 514 ударов по позициям боевиков в Сирии и Ираке с августа 2014 года по конец июня 2019 года.

«В течение этого периода, исходя из имеющейся информации, по оценкам командования, по меньшей мере 1321 гражданское лицо было непреднамеренно убито в результате действий коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!