Большинству американских СМИ отказали в участии в брифинге Белого дома

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Журналисты целого ряда американских средств массовой информации не были допущены на брифинг представителей администрации президента США Дональда Трампа в пятницу, 24 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, из состава участников брифинга исключили The New York Times, CNN, The Los Angeles Times и Politico.

Associated Press и журнал Time самостоятельно решили бойкотировать мероприятие.

При этом никаких объяснений со стороны Белого дома не последовало.

Ранее Трамп заявил, что не имеет ничего против против медиа в целом, однако его раздражают СМИ, тиражирующие фейковые новости. Такие медиаструктуры он назвал врагами всего человечества.