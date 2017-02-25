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    Большинству американских СМИ отказали в участии в брифинге Белого дома

    Associated Press и журнал Time самостоятельно решили бойкотировать мероприятие

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Журналисты целого ряда американских средств массовой информации не были допущены на брифинг представителей администрации президента США Дональда Трампа в пятницу, 24 февраля.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, из состава участников брифинга исключили The New York Times, CNN, The Los Angeles Times и Politico.

    Associated Press и журнал Time самостоятельно решили бойкотировать мероприятие.

    При этом никаких объяснений со стороны Белого дома не последовало.

    Ранее Трамп заявил, что не имеет ничего против против медиа в целом, однако его раздражают СМИ, тиражирующие фейковые новости. Такие медиаструктуры он назвал врагами всего человечества.

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