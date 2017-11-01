 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Большинство жертв теракта в Нью-Йорке были иностранные граждане

    Среди погибших пять граждан Аргентины и один - Бельгии

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Шестеро из восьми погибших в результате теракта в Нью-Йорке были  иностранцами - гражданами Аргентины и Бельгии.

    Как сообщает Report cо ссылкой на МИД Аргентины, при теракте погибли пять граждан этой страны, еще 11 пострадали. 

    "Правительство Аргентины выражает самые искренние соболезнования в связи с кончиной аргентинцев Эрнана Диего Мендосы, Диего Энрике Ангелини, Алехандро Дамиано Панукко, Ариэль Эрлих и Эрнана Ферручи в результате драматической террористической атаки во вторник вечером в Нью-Йорке", - говорится в заявлении, распространенном МИД Аргентины.

    Группа аргентинцев  приехала в Нью-Йорк на встречу выпускников школ.

    По данным МИД Бельгии, в теракте также погиб один гражданин Бельгии и трое пострадали.

    Напомним, в нижней части Манхэттена мужчина на автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус и другое транспортное средство, после чего был ранен и задержан полицейскими. В результате погибли восемь человек,  по меньшей мере 15  пострадали.

     ФБР рассматривает данный инцидент как теракт. 

    В его совершении подозревается уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi