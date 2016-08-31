Большинство выступивших сенаторов проголосовали за импичмент Роуссефф

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Более половины бразильских сенаторов, 41 человек, уже выступили во вторник вечером на процессе по импичменту президента Дилмы Роуссефф, большинство из них, 25 человек, заявили о поддержке ее отставки.

Как передает Report, об этом сообшил портал Globo

Всего в сенате 81 человек, из них 66 записались для выступлений. Как ожидается, они продлятся еще несколько часов.

Против импичмента пока высказались 14 сенаторов, еще двое воздержались от оглашения своей позиции.