Большинство выступивших сенаторов проголосовали за импичмент Роуссефф

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Более половины бразильских сенаторов, 41 человек, уже выступили во вторник вечером на процессе по импичменту президента Дилмы Роуссефф, большинство из них, 25 человек, заявили о поддержке ее отставки.
Как передает Report, об этом сообшил портал Globo
Всего в сенате 81 человек, из них 66 записались для выступлений. Как ожидается, они продлятся еще несколько часов.
Против импичмента пока высказались 14 сенаторов, еще двое воздержались от оглашения своей позиции.
News DepartmentАвтор новости
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