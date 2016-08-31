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    Большинство выступивших сенаторов проголосовали за импичмент Роуссефф

    Против импичмента пока высказались 14 сенаторов

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Более половины бразильских сенаторов, 41 человек, уже выступили во вторник вечером на процессе по импичменту президента Дилмы Роуссефф, большинство из них, 25 человек, заявили о поддержке ее отставки.

    Как передает Report, об этом сообшил портал Globo

    Всего в сенате 81 человек, из них 66 записались для выступлений. Как ожидается, они продлятся еще несколько часов.

    Против импичмента пока высказались 14 сенаторов, еще двое воздержались от оглашения своей позиции.

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