Большинство немцев хотят видеть Штайнмайера новым президентом

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Шансы нынешнего главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на пост нового главы государства достаточно высоки.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет немецкое издание "Der Tagesspiegel".

По данным издания, министр пользуется большой популярностью у германских граждан по сравнению с его основными конкурентами на этот пост - премьер-министром федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфридом Кречманом и министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле.

Кроме того, среди желаемых кандидатур на эту должность немцы назвали нынешнего президента страны Йоахима Гаука, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также председателя бундестага Норберта Ламмерта.

Выборы будущего президента Германии, который сменит на посту нынешнего главу государства Гаука, состоятся в феврале 2017 года.