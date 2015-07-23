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    Большинство населения США выступают за отмену эмбарго

    За сближение с Кубой ратуют, прежде всего, сторонники Демократической партии

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Почти три четверти населения США выступает за отмену одностороннего торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы и поддерживает произошедшее восстановление дипломатических отношений Вашингтона с Гаваной. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обнародованные итоги нового опроса общественного мнения, проведенного в США.

    В соответствии с результатами социологического исследования, в настоящее время 72% американских граждан настаивают на отмене эмбарго, что позволит американским компаниями работать на Кубе, а кубинским - в США. Против этого выступает 24% опрошенных. 

    За сближение с Кубой ратуют, прежде всего, сторонники Демократической партии, представителем которой является нынешний президент США Барак Обама. В свою очередь, республиканцы, как показывают данные опроса, прохладнее относятся к идеям укрепления американо-кубинских связей.

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