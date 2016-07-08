Больше всего беженцев в Германию прибывает из Сирии, Афганистана и Ирана

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Больше всего беженцев в Германию в 2016 году прибыло из Сирии, Афганистана и Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статистике, представленной министерством внутренних дел Германии.

Так, с января по июнь 2016 года в Германию прибыло около 171,5 тысяч сирийцев, 60,6 тысячи афганцев, 56,5 тысяч граждан Ирака. Происхождение 12 тысяч беженцев определено как "невыясненное". Еще 12 тысяч человек прибыли из Ирана, 8 тысяч — из Албании, примерно по 7 тысяч — из Эритреи и Пакистана. Кроме того в этот период было зафиксировано 5 тысяч 277 беженцев из России и 4 тысячи 696 человек — из Сирии.

При этом за период с января по июнь 2015 года «тройка стран» выглядела следующим образом: Сирия, Албания, Сербия. За указанный период в Германию из Сирии прибыло около 34.4 тысячи беженцев, из Албании — 22.2 тысячи, из Сербии — 15.8 тысяч.