Больше половины американцев сочли Трампа ответственным за "шатдаун"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Более половины граждан США считают, что значительная часть ответственности за приостановку работы части госорганов в стране лежит на президенте Дональде Трампе. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в опросе AP-NORC.

Так, 60% опрошенных заявили, что большая часть ответственности за "шатдаун" лежит на Трампе, 36% заявили, что на республиканцах, а 31% считает, что на демократах.

Среди опрошенных 65% заявили, что они считают "шатдаун" значительной проблемой, 26% полагают, что это несущественное затруднение.

Одновременно, за строительство стены на границы с Мексикой, из-за проблем с финансированием которой и произошел "шатдаун", выступают 49% американцев. Против строительства стены - 36%.

Отметим, что 22 декабря правительство США частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования в результате провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.

Д.Трамп размышляет над введением режима чрезвычайного положения на границе, чтобы обойти конгресс и попытаться профинансировать стену.