"Большая семерка" выразила недовольство действиями России в Сирии

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Главы МИД и министры безопасности стран "Большой семерки" в совместном заявлении назвали действия России в Сирии "дестабилизирующими".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в совместном заявлении.

"Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения", - говорится в заявлении.