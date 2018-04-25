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    "Большая семерка" выразила недовольство действиями России в Сирии

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Главы МИД и министры безопасности стран "Большой семерки" в совместном заявлении назвали действия России в Сирии "дестабилизирующими".

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в совместном заявлении.

    "Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения", - говорится в заявлении.

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