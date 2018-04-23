"Большая семерка" готова к диалогу с Россией

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Страны G7 открыты к диалогу с Россией, но по-прежнему возлагают на нее ответственность за злонамеренные действия,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7.

"Есть открытость к диалогу с Россией, при этом мы считаем ее ответственной за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации", — заявил чиновник, чьи слова распространила пресс-служба госдепартамента.

"Россия знает, что ей нужно сделать", — прокомментировал чиновник вопрос о том, что РФ должна сделать для налаживания диалога. Он также отметил, что по итогам встречи будет распространено коммюнике, в котором будет упомянута Россия.