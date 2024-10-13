Боксер Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Российский боксер Артур Бетербиев победил спортсмена Дмитрия Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.
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Таким образом, одолев Бивола, Бетербиев стал первым в истории абсолютным чемпионом в полутяжелом весе из России.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил спортсмена с получением титула абсолютного чемпиона мира по боксу и отметил, что Бетербиев стал одним из величайших боксеров, ведь боксер ни разу не проигрывал, проведя 21 бой на ринге. Также глава республики добавил, что оппонент у спортсмена был достойный.