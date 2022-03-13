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Бойко Борисов переизбран председателем болгарской партии ГЕРБ

Бойко Борисов переизбран председателем болгарской партии ГЕРБ Бывший премьер-министр Бойко Борисов в воскресенье переизбран на пост председателя политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).
Другие страны
13 марта 2022 г. 20:23
Бойко Борисов переизбран председателем болгарской партии ГЕРБ

Бывший премьер-министр Бойко Борисов в воскресенье переизбран на пост председателя политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его кандидатуру поддержали 943 делегата съезда партии, голосовавших против и воздержавшихся не было.

"ГЕРБ должен сформировать теневое правительство, команду, которая подготовит антикризисную программу управления Болгарией, чтобы в любой момент быть готовой предложить новые управленческие решения", - заявил в видеообращении к делегатам генеральный секретарь Европейской народной партии (ЕНП) Антонио Лопес-Истурис Уайт. Он подчеркнул, что ГЕРБ, входящая в состав ЕНП, должна восстановить стабильность, создать условия для экономической и социальной защищенности граждан, отстаивать геополитическую ориентацию страны как члена Евросоюза и НАТО.

Участники съезда подвергли жесткой критике работу правящей коалиции и правительства страны, которое возглавляет Кирил Петков.

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