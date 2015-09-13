Бои в йеменской провинции Мариб унесли жизни 15 человек

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Бои в провинции Мариб между сторонниками президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади и повстанцами унесли жизни не менее 15 человек — погибли шесть бойцов правительственных сил и девять шиитских мятежников-хуситов из движения "Ансар Алла", сообщает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

По словам источника, ранения получили в общей сложности более 20 человек. Пять единиц бронетехники, принадлежавшей правительственным силам, и три машины хуситов были уничтожены.

Как сообщалось ранее, силы, лояльные президенту Йемена Хади, при поддержке коалиции арабских стран начали в воскресенье утром активную военную операцию против повстанцев в провинции Мариб к востоку от столицы Саны.

Собеседник агентства Sputnik отметил, что наиболее ожесточенные бои в настоящее время ведутся в районах Фау, Джуфейна, Ат-Талья Аль-Хамра, Зат Ар-Раа, Хамма Аль-Масария и на юго-западных окраинах административного центра провинции — города Мариб.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска изгнанного ими Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с 26 марта наносит авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы.