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    Бои на северо-западе Йемена: 7 убитых, 4 раненых

    Бои имели место в районе Харад провинции Хадджа

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В результате последних столкновений проправительственных сил Йемена с боевиками движения «Ансаруллах» (хуситы) и сторонниками бывшего президента Али Абдуллаха Салиха погибли 7 человек, еще четверо ранены.

    Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

    Бои имели место в районе Харад провинции Хадджа, на границе с Саудовской Аравией.

    Поддержку проправительственным силам Йемена оказала авиацию Международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

    По данным ООН, до сегодняшнего дня в результате конфликта в Йемене погибли 10 тысяч мирных жителей.

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