Бои на северо-западе Йемена: 7 убитых, 4 раненых

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В результате последних столкновений проправительственных сил Йемена с боевиками движения «Ансаруллах» (хуситы) и сторонниками бывшего президента Али Абдуллаха Салиха погибли 7 человек, еще четверо ранены.

Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

Бои имели место в районе Харад провинции Хадджа, на границе с Саудовской Аравией.

Поддержку проправительственным силам Йемена оказала авиацию Международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

По данным ООН, до сегодняшнего дня в результате конфликта в Йемене погибли 10 тысяч мирных жителей.