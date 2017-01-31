Бои на северо-западе Йемена: 7 убитых, 4 раненых

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В результате последних столкновений проправительственных сил Йемена с боевиками движения «Ансаруллах» (хуситы) и сторонниками бывшего президента Али Абдуллаха Салиха погибли 7 человек, еще четверо ранены.
Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.
Бои имели место в районе Харад провинции Хадджа, на границе с Саудовской Аравией.
Поддержку проправительственным силам Йемена оказала авиацию Международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
По данным ООН, до сегодняшнего дня в результате конфликта в Йемене погибли 10 тысяч мирных жителей.
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