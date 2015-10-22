Богданов: Ирак пока не обращался к Москве за оказанием военной помощи, аналогичной Сирии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Багдад не направлял официальный запрос России об оказании военной помощи, аналогичной Сирии.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Если будет такое обращение, оно будет внимательно рассматриваться, а сейчас говорить не о чем", - сказал замминистра. По его словам, иракские власти на данный момент по-видимому, не нуждаются в такой помощи, в которой "нуждается правительство Сирии".

"Другое дело, что мы осуществляем военно-техническое сотрудничество с Ираком, у нас есть подписанные соглашения и целая масса контрактов, которые выполняются, и таким образом мы оказываем содействие руководству и госструктурам Ирака, и это содействие идет в общую копилку борьбы с терроризмом на территории этой страны", - подчеркнул Богданов.