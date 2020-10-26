Богатейший европеец заработал $8 млрд за неделю

Состояние богатейшего европейца Бернара Арно выросло на 8 млрд долларов за минувшую неделю на фоне роста стоимости акций компаний LVMH.

Состояние богатейшего европейца Бернара Арно выросло на 8 млрд долларов за минувшую неделю на фоне роста стоимости акций компаний LVMH.

Как передает Report, об этом сообщает Forbes.

Его собственный капитал увеличился до 122 млрд долларов, указано в сообщении.

Акции LVMH за период с 15 по 22 октября выросли на 6%, этому способствовали высокие продажи брендов Louis Vuitton и Dior, отмечаете издание. При этом еще 15 октября компания сообщала о падении выручки на 21% за первые девять месяцев текущего года.

Напомним, что LVMH является материнской компанией таких брендов, как Bulgari, Guerlain и Dom Pérignon.