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Богатейший европеец заработал $8 млрд за неделю

Богатейший европеец заработал $8 млрд за неделю Состояние богатейшего европейца Бернара Арно выросло на 8 млрд долларов за минувшую неделю на фоне роста стоимости акций компаний LVMH.
Другие страны
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26 октября 2020 г. 03:43
Богатейший европеец заработал $8 млрд за неделю
Бернар Арно

Состояние богатейшего европейца Бернара Арно выросло на 8 млрд долларов за минувшую неделю на фоне роста стоимости акций компаний LVMH.

Как передает Report, об этом сообщает Forbes.

Его собственный капитал увеличился до 122 млрд долларов, указано в сообщении.

Акции LVMH за период с 15 по 22 октября выросли на 6%, этому способствовали высокие продажи брендов Louis Vuitton и Dior, отмечаете издание. При этом еще 15 октября компания сообщала о падении выручки на 21% за первые девять месяцев текущего года.

Напомним, что LVMH является материнской компанией таких брендов, как Bulgari, Guerlain и Dom Pérignon.

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Версия на азербайджанском языке Avropanın ən varlı adamı bir həftədə 8 milyard qazandı

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