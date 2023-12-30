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Богатейший человек Африки Алико Данготе потерял в 2023 году $3,6 млрд

Богатейший человек Африки Алико Данготе потерял в 2023 году $3,6 млрд Богатейший человек Африки, владелец крупнейшей промышленной компании Нигерии Алико Данготе потерял в уходящем году $3,6 млрд.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 22:18
Богатейший человек Африки Алико Данготе потерял в 2023 году $3,6 млрд

Богатейший человек Африки, владелец крупнейшей промышленной компании Нигерии Алико Данготе потерял в уходящем году $3,6 млрд.

Как передает Report со ссылкой на портал La Nouvelle Tribune, его состояние сократилось с $18,7 млрд до $15,1 млрд.

Финансовые проблемы Данготе связаны в основном с решением ЦБ Нигерии, который 14 июня ввел единый плавающий курс национальной денежной единицы - найры - вместо нескольких обменных курсов. Это привело к обесцениванию найры более чем на 50%, в результате чего активы олигарха, в основном размещенные в Нигерии, упали в стоимости.

Несмотря на это, Данготе, ранее более известный как ведущий производитель цемента на континенте, успешно построил в Нигерии самый мощный в Африке южнее Сахары НПЗ, рассчитанный на переработку 650 тыс. баррелей нефти в сутки, стоимостью $20 млрд. Считается, что его ввод в строй знаменует собой революцию в энергетическом секторе страны. До сих пор Нигерия - крупнейший в Африке производитель нефти - импортировала почти все нефтепродукты. Запланированный оборот НПЗ составит $27 млрд в год.

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Версия на азербайджанском языке Afrikanın ən varlı adamı son bir ildə 3,6 milyard dollar itirib

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