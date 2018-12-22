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    Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $511 млрд в 2018 году

    Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на $511 млрд в течение 2018 года

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на $511 млрд в течение 2018 года. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки опубликовало в пятницу агентство Bloomberg.

    Как отмечает агентство, по последним данным, вследствие снижения стоимости акций целого ряда компаний совокупное состояние полусотни богатейших людей на планете сократилось до $4,7 трлн. При этом в первой половине текущего года этот показатель достигал рекордных $5,6 млрд из-за благоприятной ситуации на рынках.

    Глава корпорации Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира, в сентябре увеличил свое состояние до рекордных $168 млрд.

    Неудачным год был для главы компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марка Цукерберга. Он с января потерял $23 млрд. Его состояние оценивается в настоящее время в $49,7 млрд.

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