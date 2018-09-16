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    Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО приблизились к берегам Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные специализированных западных морских ресурсов.

    По информации, район Восточного Средиземноморья теперь патрулируют фрегаты ВМС Канады, Греции и Нидерландов.

    Кроме того, ранее у побережья Сирии была замечена ударная атомная подводная лодка Talent Королевского флота Великобритании, оснащённая десятью крылатыми ракетами "Томагавк".

    Также в этом районе находится группировка кораблей ВМФ США, оснащённая как минимум 204 "томагавками".

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