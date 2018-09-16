Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО приблизились к берегам Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные специализированных западных морских ресурсов.

По информации, район Восточного Средиземноморья теперь патрулируют фрегаты ВМС Канады, Греции и Нидерландов.

Кроме того, ранее у побережья Сирии была замечена ударная атомная подводная лодка Talent Королевского флота Великобритании, оснащённая десятью крылатыми ракетами "Томагавк".

Также в этом районе находится группировка кораблей ВМФ США, оснащённая как минимум 204 "томагавками".