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Боевой корабль ВМФ США ввели в эксплуатацию в Австралии

Боевой корабль ВМФ США ввели в эксплуатацию в Австралии Прибрежный боевой корабль ВМС США USS Canberra был введен в эксплуатацию в Сиднее впервые в истории.
Другие страны
22 июля 2023 г. 09:55
Боевой корабль ВМФ США ввели в эксплуатацию в Австралии

Прибрежный боевой корабль ВМС США USS Canberra был введен в эксплуатацию в Сиднее впервые в истории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что USS Canberra стал "первым в истории Военно-морского флота Соединенных Штатов американским военным кораблем, спроектированным и введенным в эксплуатацию в Австралии", что свидетельствует о глубокой интеграции и сотрудничестве Канберры и Вашингтона.

В течение следующих двух недель 30 тыс. военнослужащих из 13 стран проведут под руководством США "маневры, направленные на совершенствование оперативного взаимодействия и укрепление сотрудничества между вооруженными силами".

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