Боевое крыло ХАМАС готово сотрудничать с МККК по доставке помощи заложникам

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - готова откликнуться на любой запрос Международного комитета Красного Креста (МККК) по вопросу доставки гуманитарной помощи заложникам.

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - готова откликнуться на любой запрос Международного комитета Красного Креста (МККК) по вопросу доставки гуманитарной помощи заложникам.

Как передает Report, соответствующее заявление официального представителя группировки Абу Убайды опубликовано в Telegram-канале ХАМАС.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" готовы откликнуться на любой запрос МККК о доставке продовольствия и лекарств заложникам", - отмечается в заявлении. Убайда подчеркнул, что группировка "не морит заложников голодом". "Однако они едят то же, что и наши бойцы, и весь наш народ", - отметил он.

"Мы требуем постоянного открытия гуманитарных коридоров для доставки продовольствия и лекарств всем нашим гражданам во всех районах сектора Газа, а также прекращения любых вражеских воздушных налетов во время доставки поставок заложникам", - говорится в тексте.