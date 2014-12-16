Боевики, захватившие школу в Пешаваре, ликвидированы

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Все боевики, напавшие на школу в пакистанском городе Пешавар, ликвидированы. Как сообщает Report, об этом заявил представитель правоохранительных органов Пакистана. По его словам, в атаке участвовали шесть вооруженных экстремистов.

По последним данным, жертвами нападения на школу стал 131 человек, причем по меньшей мере 100 из них - дети. Более 120 человек получили ранения.

Всего в момент нападения в школе могли находиться до 500 детей и учителей.