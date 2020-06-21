​Боевики взяли в заложники 53 человека в Афганистане

Боевики взяли в заложники 53 человека, в том числе женщин и детей, в афганской провинции Дайкунди.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Как рассказал телеканалу губернатор провинции Зиа Хамдард, боевики уже отпустили девять заложников благодаря посредничеству местных старейшин. Переговоры об освобождении остальных продолжаются.

Губернатор утверждает, что заложников захватили боевики радикального движения "Талибан". В то же время сами талибы отвергают причастность к инциденту, передает телеканал.