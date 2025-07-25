Боевики в Нигерии убили 14 человек устроив засаду на автомобиль

В Нигерии вооруженные нападавшие устроили засаду на автомобиль и убили 14 пассажиров, в числе которых были женщины, дети и младенцы.

В Нигерии вооруженные нападавшие устроили засаду на автомобиль и убили 14 пассажиров, в числе которых были женщины, дети и младенцы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло в четверг, когда автомобиль вез людей с популярного рынка Боккос. Посделние убийства произошли на фоне продолжающихся призывов к усилению мер безопасности в сельских районах штата Плато - одном из центральных регионов Нигерии, где в последние годы межобщинные и межрелигиозные конфликты унесли сотни жизней.

Полиция не прокомментировала произошедшее событие.