О нас

Боевики в Нигерии убили 14 человек устроив засаду на автомобиль

Боевики в Нигерии убили 14 человек устроив засаду на автомобиль В Нигерии вооруженные нападавшие устроили засаду на автомобиль и убили 14 пассажиров, в числе которых были женщины, дети и младенцы.
Другие страны
25 июля 2025 г. 20:08
Боевики в Нигерии убили 14 человек устроив засаду на автомобиль

В Нигерии вооруженные нападавшие устроили засаду на автомобиль и убили 14 пассажиров, в числе которых были женщины, дети и младенцы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло в четверг, когда автомобиль вез людей с популярного рынка Боккос. Посделние убийства произошли на фоне продолжающихся призывов к усилению мер безопасности в сельских районах штата Плато - одном из центральных регионов Нигерии, где в последние годы межобщинные и межрелигиозные конфликты унесли сотни жизней.

Полиция не прокомментировала произошедшее событие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada silahlılar pusqu quraraq 14 nəfəri öldürüb

Экслюзивные новости

Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi